La Gumina e Krunic ieri in campo con le nazionali

Antonino La Gumina e Rade Krunic sono scesi ieri in campo con le rispettive nazionali! L’attaccante è entrato al 62′ dell’amichevole persa 2-1 dall’Italia Under 21 contro l’Inghilterra; il centrocampista ha invece giocato la parte finale (in campo al 79’) della gara di Nations League pareggiata 0-0 dalla sua Bosnia contro l’Austria (con questo risultato la nazionale bosniaca ha conquistato la promozione in Lega A).Oggi sarà il turno di Miha Zajc, impegnato con la Slovenia nella gara di Nations Legaue con la Norvegia (alle ore 20.45 allo stadio Sto¸ice di Lubiana) di Arnel Jakupovic, che con l’Austria Under 21 giocherà l’andata dei playoff per la qualificazione all’Europeo di categoria in casa della Grecia (allo Stadio Toumba di Salonicco alle ore 17.00) e Nikola Pejovic, in campo con la Serbia Under 21 nell’amichevole contro la Macedonia (alle ore 13.00, a Podgorica).