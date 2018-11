Le curiosità di Empoli-Udinese

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Empoli e Udinese.IL RITORNO DI IACHINI: NELLE GARE DI SUBENTRO HA UN BILANCIO FAVOREVOLE – Ottavo subentro in carriera per Giuseppe Iachini, che torna in pista dopo la salvezza con il Sassuolo l’anno scorso, sempre in serie A . Nelle 7 partite di esordio, da subentrante, il tecnico di origini ascolane ha un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta ed una gara rinviata, Brescia-Gallipoli nel 2009/10 in serie B. EMPOLI “SVAGATO” NEI PRIMI 15’ DI GIOCO – L’Empoli è la formazione della serie A 2018/19 che – dopo 11 giornate – ha subito il maggior numero di gol nei primi 15’ di gara: 5.EMPOLI SENZA SUCCESSI DA 10 GIORNATE, L’UDINESE DA 6 – Empoli senza successi da 10 giornate: 3 pareggi e 7 sconfitte, il recente bilancio azzurro, con unica vittoria stagionale il 2-0 al “Castellani” sul Cagliari del 19 agosto scorso, prima giornata della serie A 201