Le parole di mister Iachini alla vigilia di Empoli-Atalanta

Il tecnico azzurro Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta.“Arriviamo a questa gara – ha dichiarato il tecnico azzurro – dopo due settimane dove non abbiamo potuto lavorare con tutti gli uomini a disposizione e dispiace perché, soprattutto per me che sono arrivato da poco, poteva essere il momento per poter andare a mettere mano ancora di più a certe situazioni di tattica collettiva e individuale e velocizzare la crescita. Con i ragazzi che sono rimasti abbiamo messo dentro ulteriori nozioni, sia tattiche che di atteggiamento e mentalità, lavorando sia sulla fase di possesso che in quella di non possesso, studiando come dobbiamo muoverci e cosa dobbiamo fare. Mi aspetto ulteriori passi avanti, ma abbiamo ancora tanto da lavorare: dobbiamo migliorare in tutti i reparti e sotto tutti gli aspetti e sono convinto che abbiamo grandi margini di crescita. E accanto a questo vedo grandissima disponibilità da parte dei ragazzi, per conoscer

Continua a leggere su empolicalcio.net