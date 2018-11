Lega Serie A in collaborazione con WeWorld Onlus per #unrossoallaviolenza

Lega Serie A , in collaborazione con WeWorld Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza.Gaetano Miccichè, Presidente Lega Serie A e Marco Chiesara, Presidente WeWorld Onlus, hanno illustrato l’iniziativa, moderati da Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, insieme alle madrine Rossella Brescia, danzatrice, conduttrice televisiva, attrice e speaker radiofonica, e Regina Baresi, capitano dell’Inter Women, commentatrice televisiva e promotrice del movimento femminile nel calcio italiano. Ospiti d’onore a supporto della campagna Franco Baresi, Alessandro Costacurta e Francesco Toldo.In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Serie A TIM si schiera al fianco di WeWorld Onlus, Organizzazione che da 20 anni difende e promuove i diritti delle donne e dei bambini a rischio in Italia e nel Mondo, per combattere ogni forma di sopruso verso l’universo femminile.