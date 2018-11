Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la dodicesima giornata di andata del Campionato di Serie A Tim 2018/19.Piero Giacomelli di Trieste l’arbitro di Empoli -Udinese, gara in programma domenica 11 novembre alle ore 15.00 allo stadio Castellani. Antonino Santoro di Catania e Stefano Alassio di Imperia gli assistenti; Daniele Minelli di Varese il IV Uomo; Federico La Penna di Roma 1 il Var, Stefano Del Giovane di Albano Laziale l’Avar.Giacomelli ha diretto 105 gare in Serie A mentre sono 14 i precedenti con gli azzurri, con 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. La prima gara è stata Ascoli-Empoli 0-0 del settembre 2009, in Serie B. Sempre in quella stagione ha arbitrato Crotone-Empoli 3-2 e Empoli-Albinoleffe 3-1. Il campionato seguente, sempre in B, ha diretto Empoli-Reggina 3-2, Empoli-Pescara 0-2 e Ascoli-Empoli 0-0. In seguito troviamo la sfida di Coppa Italia tra C