Primavera – Inter-Empoli 6-1

Sconfitta per la Primavera di mister Zauli che è stata superata 6-1 dall’Inter nella sfida odierna giocata a Sesto San Giovanni . Partono meglio i neroazzurri che al 9’ passano in vantaggio: Schirò serve Adorante che scatta alle spalle della difesa azzurra e di destro supera Saro. Immediata la reazione azzurra, che si rende subito pericoloso e al 16’ trova il pari, grazie a Said bravo con il sinistro a battere Dekic. Il primo tempo prosegue sul binario dell’equilibrio, anche se migliori occasioni sono per i padroni di casa. Ci prova ancora Adorante, colpo di testa di poco alto sopra la traversa, poi Schirò di piatto colpisce la traversa; in chiusura di tempo la risposta azzurra arriva con Ricci che trova la gran risposta di Dekic. L’Inter riparte fortissimo nella ripresa e in due minuti trova due gol: al 51’ Merola fa da sponda per Adorante che batte Saro; due minuti dopo, Dalcedo converge dalla sinistra e con il destro batte ancora l’estremo di