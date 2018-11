Quattro azzurri in nazionale

I quattro primavera Mohamed Said Adan, Kleis Bozhanaj, Samuele Ricci e Dmitrijs Zelenkovs sono scesi in campo con le rispettive nazionali Under 19 negli scorsi giorni. Adan ha giocato il primo turno di qualificazione in vista dell’Europeo di categoria, con la Svezia che ha battuto 2-1 San Marino, perso 2-1 con il Galles e infine pareggiato 2-2 la Scozia chiudendo il mini girone al terzo turno e non riuscendo a qualificarsi al turno successivo.

Anche Zelenkovs era impegnato nel primo turno di qualificazione in vista dell’Europeo di categoria, con la sua Lettonia che dopo aver pareggiato 1-1 con la Russia e superato 2-1 il Montenegro (con gol del centrocampista azzurro) ha perso la sfida decisiva con Cipro e non si è qualificata.

Doppia amichevole per Bozhanaj, che con l’Albania ha sfidato due volte la Romania, trovando una vittoria e una sconfitta sempre per 1-0.

Infine Samuele Ricci ha giocato (e segnato) con l’Under 18 italiana nell’amichevole internaz

Continua a leggere su empolicalcio.net