Verso Empoli-Atalanta: il racconto dei precedenti

Sfida numero 27 quella di domenica tra Empoli e Atalanta con un bilancio, nei 26 precedenti, di 4 successi azzurri, 12 pareggi e dieci affermazioni dei neroazzurri. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 13, 3 vittorie per parte e 7 pareggi. La prima gara risale alla stagione 1981/82, serie C1, con la sfida che si concluse 2-2 con l’Atalanta che recuperò il doppio vantaggio azzurro, firmato Campilongo e Meloni, con i gol di Magnacavallo e Snidero. Empoli e Atalanta si ritrovano di fronte nel novembre del 1983 con la sfida che si chiuse sullo 0-0 (un risultato che tornerà spesso anche in seguito). Il 22 febbraio 1987 ecco il primo confronto nella massima serie ed ecco un nuovo 0-0 tra azzurri e neroazzurri.Si arriva agli anni Novanta, con la gara del novembre 1997 decisa da Massimiliano Cappellini a regalare il successo all’Empoli di Spalletti. Nuovo confronto la stagione successiva, stavolta in Coppa Italia, con la sfida del Castellani che i chiuse ancora 0-0,