Verso Empoli-Udinese: il racconto dei precedenti

Sfida numero 29 quella di domenica tra Empoli e Udinese, con un bilancio, nei 28 precedenti giocati, di 6 successi azzurri 10 pareggio e 12 vittorie friulane. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 14, bilancio in perfetta parità con 4 vittorie per parte e 6 pareggi. La prima gara tra Empoli e Udinese risale all’ottobre del 1946, in Serie B , con gli azzurri che vinsero 1-0 con la rete di Pucci; nuovo confronto nella stagione 1949/50 e pronta vendetta friulana, con l’Udinese che vinse per 3-1 (doppietta di Perissinotto e Darin a render vano il gol azzurro di Cecioni).Per una nuova sfida si deve attendere il finire degli anni Ottanta, con Empoli e Udinese che si ritrovano di fronte, in A, nel dicembre del 1986 in una sfida chiusa sullo 0-0. Nuova gara nella stagione 1988-89, di nuovo in serie B e ancora 0-0.Si arriva così agli anni Novanta, con le due squadre che tornano a sfidarsi in A: stagione 1997-98, l’Empoli di Spalletti vince 1-0 con la rete di E