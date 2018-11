Veseli e Rasmussen ieri in campo con le nazionali

Due gli azzurri scesi in campo ieri con le nazionali: Frederic Veseli ha giocato con l’Albania l’amichevole vinta 1-0 contro il Galles; Jacob Rasmussen è invece sceso in campo con la Danimarca Under 21 nell’amichevole persa 5-1 con l’Inghilterra. Infine, festeggia Arnel Jakupovic: ieri l’Austria ha battuto 1-0 la Grecia nel ritorno del playoff e conquistato la qualificazione all’Europeo di categoria che si svolgerà dal 16 al 30 giugno 2019 in Italia e San Marino.