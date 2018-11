Zajc e Jakupovic ieri in campo con le nazionali

Miha Zajc e Arnel Jakupovic ieri in campo con le nazionali. Il centrocampista ha giocato 69′ nella sfida di Nations League pareggiata 1-1 con la Norvegia; l’attaccante è invece entrato al 61′ della gara valida per i playoff di qualificazione all’Europeo Under 21 vinta 1-0 dall’Austria sulla Grecia.Oggi sarà il turno di Frederic Veseli che con l’Albania sfiderà la Scozia (alle ore 20.45 allo stadio Loro Borici di Scutari) nell’ultima gara di Nations League.