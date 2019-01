Diego Farias e Marko Pajac sono dell’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Diego Farias e Marko Pajac.

Diego Farias da Silva è un’attaccante brasiliano nato a Sorocaba il 10 maggio 1990. Inizia la carriera nel proprio paese, nel Campo Grande e nel 2005 approda in Italia, al Chievo. Nel luglio del 2009 viene ceduto in prestito al Verona, all’epoca in Prima Divisione, dove gioca la sua prima stagione tra i professionisti. Nel gennaio del 2011 passa al Foggia, e nell’estate dello stesso anno approda in B, alla Nocerina. Sempre di proprietà del Chievo, viene girato prima la Padova e poi al Sassuolo ed infine, nel 2014, al Cagliari, formazione con cui segna il suo primo gol in A, in occasione del pareggio con il Genoa. Riscattato dai sardi, resta a Cagliari fino questa sessione di mercato: lascia la Sardegna dopo 134 presenze e 32 reti (15 gare e 2 reti

Continua a leggere su empolicalcio.net