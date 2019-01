Dimitri Oberlin è un calciatore dell’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fußballclub Basel 1893 per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dimitri Oberlin.Dimitri Oberlin è un’attaccante svizzero nato il 27 settembre 1997 a Yaoundé, in Camerun.

Cresciuto prima nel settore giovanile dell’FC Étoile-Broye, poi con l’FC Thierrens ed infine con il Losanna, passa in seguito allo Zurigo dove, nel 2014, firma il suo primo contratto da professionista, giocando però una solo gara in prima squadra. Nel giugno del 2015 si trasferisce in Austria, al Red Bull Salisburgo, segnando subito contro il Rapid Vienna: passa in prestito al Liefering Serie B austriaca, dove segna 7 reti in 15 gare, e la stagione successiva torna al Salisburgo. Ceduto nuovamente in prestito al Rheindorf Altach, chiude la stagione 2016-17 con 9 reti in 20 gare che gli valgono il passaggio al Basilea. Al primo anno in Svizzera gioca 19 gare con 4 reti e in

