Dīmītrīos Nikolaou è dell’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Olympiakos S.F.P. per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dīmītrīos Nikolaou.

Dīmītrīos Nikolaou è un difensore greco nato a Calcide il 13 agosto 1998. Cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiakos, ha debuttato in prima squadra il 25 gennaio 2017, in occasione della partita di Coppa di Grecia pareggiata per 1-1 contro l’Arīs Salonicco. Dalla stagione 2016/17 fa parte stabilmente della prima squadra, con cui ha vinto un campionato. Dopo aver giocato con le varie rappresentative giovanili greche, ha esordito con la nazionale maggiore il 15 maggio 2018, nell’amichevole persa per 2-0 contro l’Arabia Saudita. Oggi fa parte della Grecia Under 21, dove conta 9 presenze tra amichevoli e gare valide per la qualificazione all’Europeo di categoria.

