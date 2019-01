Filippo Perucchini è dell’Empoli

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Filippo Perucchini. Filippo Perucchini è un portiere italiano nato a Bergamo il 6 ottobre 1991. Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, e poi passato al Milan, dove ha vinto lo scudetto Allievi e la Coppa Italia Primavera. La società rossonera lo cede in prestito prima al Fano, poi al Lecco, al Como e al Chieti fino al passaggio, nel 2013, al Lecce. Resta una stagione in Salento, passa poi al Varese, per poi tornare nuovamente ai giallorossi. Nel giugno del 2016 firma con il Bologna, che lo presta al Benevento; per poi tornare, ancora una volta al Lecce, dove conquista la promozione in B. Quest’estate passa all’Ascoli, dove in questa prima parte di stagione ha giocato 13 partite.

Continua a leggere su empolicalcio.net