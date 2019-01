Primavera – Empoli-Udinese 2-0

La Primavera di mister Zauli ha superato 2-0 l’Udinese nell’anticipo della 16^giornata; una vittoria importante per gli azzurri che grazie a questi tre punti lasciano l’ultimo posto e si rilanciano nella corsa all salvezza. Primo tempo equilibrato con poche occasioni da entrambe le parti, con le due squadre che si lasciano pochi spazi e i due portieri non vengono praticamente mai impegnati. La gara si accende nel finale di tempo: al 39’ Montaperto ruba palla sulla trequarti, entra in area e fa partire un cross dove Cvancara non arriva a chiudere in rete; poco dopo è ancora Montaperto a provarci su una bella punizione che Gasparini mette in corner. E sul calcio d’angolo l’Empoli passa in vantaggio: scambio corto Montaperto e Ricci, il numero 4 azzurro salta un avversario e mette sul secondo palo dove arriva Matteucci che di testa mette in rete per il vantaggio azzurro.

Nella ripresa gli azzurri gestiscono il vantaggio e al 55’ sfiorano il rad

Continua a leggere su empolicalcio.net