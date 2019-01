Verso Empoli-Chievo Verona: il racconto dei precedenti al Castellani

Sfida numero 33 quella di sabato al Castellani contro il Chievo: nei 32 precedenti totali, 9 vittorie azzurre, 15 pareggi e 8 successi clivensi. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 15, 7 le affermazioni empolesi, a fronte di 5 pareggi e 3 vittorie dei veneti. La prima sfida risale al 12 novembre 1989, con le due squadre che militavano in Serie C1 e chiusero sull’1-1 con le reti siglate da Fiorio per i clivensi e Soda per gli azzurri. La gara si ripetè nelle quattro stagioni successive, sempre in C1, con l’Empoli che vinse 2-1 la gara del campionato 1990/91 (autorete di Montagni e gol di Di Francesco per gli azzurri con Monguzzi in gol per il Chievo) e quella della stagione 1992/93, 3-1, con i gol azzurri di Montella, Perotti e Castellni. In mezzo ai due successi un pareggio, 2-2, nella sfida del dicembre 1991 con Musella e Castella a rimontare il doppio vantaggio clivense (gol di Gori e autorete di Carli). Il 15 maggio 1994 ecco il primo successo del Chievo a Em

