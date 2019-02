Il vivaio azzurro tra i migliori a livello europeo

Un altro riconoscimento per il vivaio azzurro, un altro attestato di stima per il lavoro che la società azzurra da sempre porta avanti nel migliore dei modiIL CIES, l’International center for sport studies, ha stilato la classifica annuale dei migliori settori giovanili in base alla loro capacità di formare giovani. La graduatoria è dettata dall’analisi dei giocatori schierati nelle partite dei 5 top campionati durante gli ultimi cinque anni, prendendo in esame la capacità dei settori giovanili delle società di formare giocatori che, tra i 15 e i 21 anni, hanno militato per almeno tre stagioni nel vivaio e poi hanno regolarmente giocato in prima squadra. L’Empoli è al 41^ posto di questa speciale classifica, con 21 calciatori (il 33% dei calciatori formati hanno militato nell’Empoli) per un totale di 92.555 minuti giocati. La società azzurra risulta al quinto posto a livello italiano, dietro solo a Roma, Atalanta, Milan e Inter.