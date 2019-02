Milan-Empoli, biglietti per il settore ospiti

Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano per Milan-Empoli, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A Tim 2018/19 in programma venerdì 22 febbraio alle ore 20.30. I tagliandi saranno disponibili al prezzo di 31,00 ¤ (comprensivo di diritto di prevendita pari a ¤ 1). Per il Settore Ospiti è prevista un’unica fascia di prezzo, senza distinzioni per fasce d’età; per i bambini al di sotto dei 7 anni (non compiuti) è previsto l’ingresso a ¤ 1 (acquistando un tagliando direttamente al tornello) fino a esaurimento dei posti disponibili.

I biglietti saranno in vendita presso i punti vendita TicketOne, online sul sito acmilan.com tramite il servizio eticketing https://tickets.acmilan.com/ e presso le filiali BPM abilitate. Questi i punti vendita più vicini:

UNIONE CLUBS AZZURRI EMPOLI – Via Della Maratona 2, – 50053 Empoli (FI)

TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI – 96/A, Via Tosco Romagnola – 500

