Nuovo cambio d’orario per Milan-Empoli, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A Tim 2018/19. La sfida, inizialmente programma per domenica 24 febbraio alle ore 15.00 e in un primo tempo spostata a sabato 23 febbraio alle ore 18.00, si giocherà venerdì 22 febbraio alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

