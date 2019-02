Empoli-Sassuolo 3-0, gli highlights della rotonda vittoria degli azzurri

Azzurri di nuovo al Castellani per la sfida con il Sassuolo. Iachini conferma il 3-5-2, con la novità Dragowski in porta e Acquah nei 3 di centrocampo; 4-3-3 per il Sassuolo, con il tridente formato da Brignola, Babacar e Boga. La gara la fa il Sassuolo, con un prolungato possesso palla, ma le migliori occasioni sono azzurre. Al 7’ Caputo riceve di Krunic e da posizione defilata va al tiro trovando l’opposizione della difesa neroverde; al 22’ azzurri ad un passo dal gol, con Di Lorenzo che mette al centro dalla destra, Caputo la fa passare, Krunic calcia col destro e palla che sbatte sulla traversa e torna in campo. La risposta azzurra arriva al minuto 25, quando Babacar riceve al limite e prova una conclusione che si spegne alla destra di Dragowski. L’Empoli in 3 minuti trova meritatamente due reti: al 34’ Krunic in progressione da sotto il centrocampo, entra in area e con un perfetto tocca sotto firma il vantaggio azzurro; al 37’ Farias dalla destra trova bene Acquah che apre il piatto sinistro e batte Consigli per il raddoppio azzurro. Nel finale di tempo il Sassuolo colpisce un palo con Sensi, ma la conclusione del 2 neroverde arriva a gioco fermo, con Babacar pescato in offside. Il primo tempo finisce qui, con gli azzurri avanti 2-0.

La ripresa si apre con due novità negli ospiti, con Bourabia e Berardi che rilevano Duncan e Brignola. Il Sassuolo prova a riaprire la gara ma alla prima vera occasione l’Empoli fa 3-0: Bennacer apre per Farias, il 17 entra in area, salta Peluso e mette alle spalle di Consigli. La reazione neroverde arriva al minuto 66, quando Babacar di testa, su cross di Lirola, manda a lato da buona posizione. L’Empoli gestisce, chiude ogni spazio e rischia poco. Ci prova Locatelli al 76’, vola Dragowski a mettere in corner, dall’altra parte La Gumina su bel servizio di Brighi conclude sull’esterno della rete. Dentro prima La Gumina (al rientro dopo oltre un mese) per Farias, Brighi per Acquah e Ucan per Krunic (curiosamente tutti e tre i marcatori), con De Zerbi che sceglie Matri per Babacar ma non succede altro: al Castellani l’Empoli batte il Sassuolo 3-0.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (78’ Brighi), Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias (68’ La Gumina), Caputo. A disposizione: Provedel; Pajac, Mchedlidze, Traore, Antonelli, Rasmussen, Diks, Oberlin, Nikolaou, Ucan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan (46’ Bourabia); Brignola (46’ Brignola), Babacar (76’ Matri), Boga. All. De Zerbi

A disposizione: Pegolo, Demiral, Magnanelli, Lemos, Djuricic, Scamacca, Ferrari, Di Francesco, Adjapong

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia (Santoro-Gori; Marinelli; Guida/Schenone)

MARCATORI: 34’ Krunic, 37’ Acquah, 60’ Farias

AMMONITI: Sensi, Berardi, Pasqual

Fonte: Empoli Fc