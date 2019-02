Tre azzurri convocati in nazionale

Tre giovani azzurri sono stati convocati in nazionale per i prossimi impegni Il centrocampista della Primavera Dmitrijs Zelenkovs è stato convocato dalla Lettonia Under 21 per uno stage di allenamento che si svolgerà da domenica 10 a venerdì 15 febbraioIl portiere classe 2001 Klemen Hvalič è stato convocato dalla Slovenia Under 17 per la doppia amichevole contro la Bosnia in programma martedì 19 e giovedì 21 febbraio al Centro Federale di Brdo pri Kranju.Il centrocampista classe 2004 Tommaso Maressa è stato convocato dalla Nazionale Under 15 del tecnico federale Patrizia Panico per la doppia gara amichevole contro la Turchia, in programma martedì 12 (ore 15.00) e giovedì 14 febbraio (ore 11.00) al Centro Tecnico Federale di Coverciano.