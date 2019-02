Verso Empoli-Parma: il racconto dei precedenti in casa azzurra

Sfida numero 48 quella di sabato al Castellani tra Empoli e Parma, con un bilancio totale, nei 47 precedenti, di 25 vittorie parmensi, 6 pareggi e 16 successi azzurri. Parlando delle sole gare giocate ad Empoli, 24, sono 13 le affermazioni azzurre, a fronte di 7 vittorie gialloblu e 4 pareggi Il primo confronto assoluto risale al 25 aprile 1947, quando, nella gara valida per il girone B di Serie B, gli azzurri vinsero 2-1 grazie alle reti di Degl’Innocenti e Pucci che ribaltarono il vantaggio ospite di Berruti. Nuova sfida nel campionato 1948/49 e ancora vittoria azzurra, sempre per 2-1, con reti di Galeotti e Bertolucci. Arriviamo alle due sfide degli anni cinquanta chiuse con altrettanti successi azzurri: nel campionato 1952/53, Serie C, l’Empoli vinse 1-0 grazie al gol firmato da Maluta; un anno più tardi 2-0 con gol di Biagini e Buda.

Si deve attendere quasi 20 anni per una nuova sfida tra le due squadre: stagione 1971/72, ancora Serie C, al Castellani finì 1-1 (vantaggio azzurr

