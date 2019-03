L’Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Aurelio Andreazzoli. Il nuovo allenatore dirigerà questo pomeriggio la prima seduta di allenamento a porte chiuse presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.Assieme al tecnico tornano Giacomo Lazzini come allenatore in seconda, Andrea Aliboni come match analyst e arriva Roberto Muzzi come collaboratore tecnico.

