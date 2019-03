Le curiosità di Roma-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Roma e Empoli LA SERIE A RIABBRACCIA CLAUDIO RANIERI – Sono passati quasi 7 anni da quel 25 marzo 2012, ultima panchina italiana per Claudio Ranieri prima di stasera: fu un Juventus-Inter 2-0 con il tecnico romano che sedeva sulla panchina nerazzurra. Sconfitta ed esonero. LA ROMA COOPERATIVA DEL GOL NELLA A 2018/19 – La Roma è la cooperativa del gol nella serie A 2018/19 dopo 26 turni: 16 marcatori diversi, in ordine alfabetico: Cristante, Dzeko, El Shaaraway, Fazio, Florenzi, Juan Jesus, Kluivert, Kolarov, Manolas, Nzonzi, Pastore, Pellegrini, Perotti, Schick, Under e Zaniolo.

IL FAIR-PLAY DELLA ROMA 2018/19 – Dopo 26 giornate della serie A 2018/19 la Roma ha subito una sola espulsione, ed è la squadra fair-play del torneo, alla pari di Parma e Sampdoria.

200 IN GIALLOROSSO PER MANOLAS – Gara 200 nella Roma per Kostas Manolas, che somma finora 150 gettoni in serie A, 5 in coppa Italia e 44 nelle coppe europee.

