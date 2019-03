Roma-Empoli 2-1

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Nzonzi, Cristante; Kluivert (81’ Karsdorp), Zaniolo (55’ Perotti), El Shaarawy; Schick (86’ Celar). All. Ranieri A disposizione: Fuzato, Mirante, Coric, Riccardi, Pezzella, Semeraro, Cargnelutti, Celar

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (64’ Brighi), Bennacer, Krunic, Pasqual (83’ Ucan); Farias (79’ Oberlin), Caputo. All. Iachini

A disposizione: Provedel, Perucchini; Pajac, Traore, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Nikolaou

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli (Mondin-Bottegoni; Minelli; Massa/Costanzo)

MARCATORI: 9’ El Shaarawy, 12’ aut. Juan Jesus, 33’ Schick

AMMONITI: Cristante, El Shaarawy

ESPULSO: Florenzi

Empoli di scena all’Olimpico nel posticipo della ventisettesima giornata con Iachini che conferma la formazione delle ultime uscite, con Farias e Caputo in avanti. Ranieri, al ritorno sulla panchina giallo

Continua a leggere su empolicalcio.net