Viareggio Cup: oggi la sfida con l’Ascoli

Torna in campo questo pomeriggio la Primavera di mister Zauli per la seconda sfida della Viareggio Cup. Gli azzurri affronteranno l’Ascoli (vittorioso 3-0 all’esordio) alle ore 15.45 all’Intels training center “Ferdeghini” di La Spezia (diretta RaiSport)

Le due squadre si fronteggiano alla Coppa Carnevale per la terza volta nella storia: nel 2007 successo toscano per 2-0 (doppietta di Cesaretti), nel 2017 pareggio per 1-1 (Manicone per gli azzurri, Tassi per i bianconeri). Empoli in rete al “Viareggio” da 14 gare consecutive, per 31 marcature totali. Ultimo stop in Sassuolo-Empoli 1-0 del 16 marzo 2016.

L’Ascoli disputa per la nona volta la kermesse versiliese, dove ha come miglior risultato l’approdo ai quarti di finale nel 2008. Il bilancio generale bianconero al torneo parla di 29 incontri disputati, di cui 12 vinti, 9 pareggiati ed 8 perduti, con differenza reti di 35 segnate e 30 subite. Nella prima giornata del 2019 i marchi

