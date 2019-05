INNO EMPOLI FC – La tua squadra del cuore

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società azzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.



I tacchetti di ferro, sopra un tavolo blu,

un sogno dentro un cassetto, non ci credevi più, sono gli anni 90′,

tutti con la stessa maglia, tra i banchi di scuola ti gridavano boh,

troppo facile esser belli coi colori degli altri,

la tua città non esiste ti dicevano in tanti,

e non ti affezionare di chi gioca sul campo,

potresti esserci tu magari fra qualche anno.

E non scappare…

tieni duro e sogna insieme a noi,

E non ti preoccupare, domani corri al Castellani a tifare,

la maglia azzurra la tua squadra del cuore,

ti sembrerà di stare in cielo e volare,

che emozione un calcio di rigore, perché tifare ti fa ti fa sognare,

ma in questo campo c’è da lavorare,

con umiltà potrai soltanto imparare

a tifare la tua squadra del cuore…

wooo, wooo.

Sono tante le squadre, tanti bei giocatori,

questi grandi valori non li fanno i milioni,

e ti ridono in faccia cugino di campagna,

quanto erano belli i tuoi anni 70′,

piangerai per davvero per una retrocessione,

vedrai la nascita di un nuovo campione,

griderai sotto il cielo con lo sguardo

infinito, passano gli anno e sarai un giocatore…

E non scappare, tieni duro e sogna insieme a noi,

e non ti preoccupare, domani corri al Castellani a tifare,

la maglia azzurra la tua squadra del cuore,

perché anche un asino sta in cielo a volare,

che emozione un calcio di rigore, perché tifare ti fa ti fa sognare,

ma in questo campo c’è da lavorare,

con umiltà potrai soltanto imparare

a tifare la tua squadra del cuore…

wooo, wooo.

E di Empoli sei, azzurro è il tuo colore, la magia che ti avvolge,

una grande passione,

te lo dice la storia della tua città,

non esiste vittoria senza identità…

La tua squadra del cuore…

E non ti preoccupare, domani corri al Castellani a tifare,

la magli azzurra la tua squadra del cuore,

ti sembrerà di stare in cielo e volare,

che emozione un calcio di rigore, perché tifare ti fa ti fa sognare,

ma in questo campo c’è da lavorare,

con umiltà potrai soltanto

imparare a tifare la tua squadra del cuore.

Via YouTube by Empoli FC