Rappresentative Lega Pro. I prossimi impegni. In meno di 100 giorni selezionati oltre 350 giovani calciatori

La Rappresentativa Under 17 è impegnata in un nuovo raduno, in programma domani 21 dicembre e giovedì 22 dicembre al Centro Tecnico di Coverciano.

Giovedì alle 14,30 è fissata una gara amichevole tra la stessa Rappresentativa Under 17 e la Rappresentativa Centro (Under 17).

Il calendario prevede un altro impegno azzurro per il 2016: l’ultimo raduno dell’anno della Rappresentativa Under 17 ad Ancona il 27-28 dicembre, che si conclude con l’amichevole con gli Allievi Under 17 dell’Ancona.

Tempo di bilanci. E’ soddisfatto del lavoro svolto, Daniele Arrigoni, il tecnico delle Rappresentative di Lega Pro: “ Oltre alla nascita della Rappresentativa Under 15- spiega il Selezionatore degli azzurri di Lega Pro-in tre mesi, dallo scorso mese di settembre, sono stati selezionati oltre 350 giocatori negli stage itineranti in varie città dove sono presenti i club di Lega Pro. A testimonianza che possiamo ‘disporre’ di quantità e molta qualità”.

Sotto i convocati della Rappresentativa Under 17 per lo stage del 21-22 dicembre al Centro Tecnico di Coverciano:



RAPPRESENTATIVA UNDER 17 LEGA PRO 21-22/12/16

PORTIERI

ALBORGHETTI EMANUELE 02/04/2000 ALBINOLEFFE

BRANCOLINI FEDERICO 14/07/2001 MODENA

DIFENSORI

PETRI CRISTIANO 08/05/2001 LIVORNO

SANTINI GABRIEL 23/05/2000 LIVORNO

CASELLA FRANCESCO 02/01/2000 JUVE STABIA

RUGGERI SAMUELE 00/00/2001 COMO

VITALE PIO 25/01/2000 MODENA

MUNARI DAVIDE 27/01/2000 BASSANO VIRTUS

CENTROCAMPISTI

FIBIANO MICHAEL 11/05/2001 JUVE STABIA

CASCIONE BRUNO 13/01/2000 RACING CLUB ROMA

BARDINI FILIPPO 17/07/2000 LIVORNO

GIANNELLI JACOPO 04/03/2001 CREMONESE

CELLA STEFANO 19/04/2001 CREMONESE

CEPARANO DOMENICO 17/01/2000 JUVE STABIA

ATTACCANTI

GALEANDRO ALESSANDRO 29/02/2000 ALBINOLEFFE

PAROLIN ELIA 19/04/2000 BASSANO VIRTUS

SARLI LUIGI 25/02/2000 REGGIANA

RAPPRESENTATIVA UNDER 17 LEGA PRO 22/12/16

PORTIERI

CORVI EDOARDO 23/03/2001 PARMA

PETRONI MARCO 16/10/2000 PISTOIESE

DIFENSORI

FOCARDI OLMI GABRIELE 17/01/2001 TUTTOCUOIO

MAFFINI NICCOLÒ 12/03/2000 CARRARESE

GIUBILATO LORENZO 06/12/2000 ALESSANDRIA

NANI CHRISTIAN 29/04/2001 ALESSANDRIA

DELLA MORTE SIMONE 01/03/2000 LUCCHESE

CASTELLANI MATTEO 20/07/2000 REGGIANA

DE MEIO VINCENZO 28/01/2000 PARMA

CENTROCAMPISTI

ABDOUNE ALESSIO 20/01/2001 PRATO

BENVENUTI LORENZO 17/03/2000 PRATO

PALMIERI LORENZO 07/04/2001 MODENA

CARRESE FRANCESCO 19/08/2001 CARRARESE

LIJOI RICCARDO 27/09/2000 PISTOIESE

ATTACCANTI

DEL CARLO GABRIELE 31/01/2000 LUCCHESE

CIPRIANI GIULIO 28/04/2001 PISTOIESE

RAMELLO ALESSANDRO 25/01/2000 ALESSANDRIA

DE SIMONE ANDREA 20/01/2000 PRATO

CORRADINI FABIO 29/03/2000 PRATO