Lega Pro, l’esito dell’assemblea

Si è tenuta ieri l’Assemblea presso la sede della Lega Pro a Firenze alla quale hanno partecipato i club di Lega Pro, Andrea Abodi, Presidente Serie B, Cosimo Sibilia, Presidente LND e Vito Tisci, Presidente del Settore Giovanile e Scolastico.

Al termine dei lavori, Andrea Abodi è stato accreditato alla carica di Presidente Federale da parte della Lega Pro con 55 voti favorevoli sui 57 presenti.

“E’ un risultato tangibile che conferma la forte aggregazione- ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro– e la linea condivisa sulla candidatura di Abodi, che presenta elementi di innovazione e di svolta per il nostro calcio. Si lega ai nostri capisaldi che sono la sostenibilità e la formazione, indispensabili per la crescita del calcio. Il 6 marzo può rappresentare un data di fondamentale importanza per dare un nuovo slancio con una nuova governance. Oggi è molto più di una scelta di campo, di una fiducia affidata a un candidato: per noi è l’occasione per riaffermare con le nostre proposte la nostra presenza attiva nell’istituzione federale”.

“La FIGC del futuro dovrà portare a un calcio sostenibile economicamente- ha concluso Gravina- in cui le società siano assistite e ci siano linee di intervento adeguate e dedicate ai giovani, affinché abbiano opportunità e strutture con soggetti con elevata formazione per far crescere l’area sportiva”.