Rappresentativa Under 17: raduno al Centro Tecnico di Coverciano

La Rappresentativa Under 17 di Lega Pro di Mr. Daniele Arrigoni al lavoro. E’ infatti in programma uno stage di due giorni, da domani a giovedi 2 marzo, al Centro Tecnico di Coverciano. Al termine del raduno, giovedì 2 marzo alle 14,30, a Coverciano, gli azzurri disputano un’amichevole con la squadra Berretti della Pistoiese.

La Rappresentativa Under 17 sarà impegnata tra poco più di una settimana al Torneo di Arco per la 46esima edizione del Trofeo “Beppe Viola”. ( I convocati della Rappresentativa per il Torneo di Arco saranno resi noti entro il 5 marzo p.v.).

La squadra di Arrigoni scenderà in campo, per la prima gara, il 9 marzo alle 13 con il Bologna.

Gli azzurrini di Lega Pro sono inseriti nel Girone A con Atalanta, Bologna e Napoli. (info: https://beppeviola-arco.it/it/gironi-e-calendario).

Sotto i convocati della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro per lo stage di Coverciano nei giorni 1-2 marzo: (elenco dal Team Manager delle Rappresentative)

PORTIERI

ALBORGHETTI EMANUELE – 02/04/2000 – ALBINOLEFFE

RACCICHINI MATTEO – 18/06/2000 – SAMBENEDETTESE

CORVI EDOARDO – 23/03/2001 – PARMA

DIFENSORI

MICHELI FRANCESCO – 04/03/2000 – ALBINOLEFFE

CASSAGHI ANDREA – 11/04/2001 – COMO

DELLA MORTE SIMONE – 01/03/2000 – LUCCHESE

STRUMBO DOMENICO – 08/02/2000 – CATANZARO

CASTELLANI MATTEO – 20/07/2000 – REGGIANA

VITALE ANTONIO PIO – 25/01/2000 – MODENA

CORRADINI FABIO – 29/03/2000 – PRATO

MAFFINI NICCOLÒ – 12/03/2000 – CARRARESE

PETRI CRISTIANO – 08/05/2001 – LIVORNO

SOKHNA OMAR – 15/03/2000 – ALBINOLEFFE

CENTROCAMPISTI

POLEDRI MANUEL – 06/08/2000 – CREMONESE

CELLA STEFANO – 19/04/2001 – CREMONESE

BARDINI FILIPPO – 17/07/2000 – LIVORNO

GIANELLI JACOPO – 04/03/2001 – CREMONESE

LIGUORO PASQUALE – 06/01/2000 – REGGIANA

DE ROSE ANTONIO – 08/04/2001 – COSENZA

MARONI ALBERTO – 13/08/2000 – MANTOVA

ATTACCANTI

GALEANDRO ALESSANDRO – 29/02/2000 – ALBINOLEFFE

DE SIMONE ANDREA – 20/01/2000 – PRATO

RODOLFI DAVIDE – 06/05/2001 – ALBINOLEFFE

CAON GIAMMARCO – 17/12/2001 – VITERBESE CASTRENSE

SCARPELLI – NICCOLÒ – 20/07/2001 – CREMONESE