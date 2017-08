Il campionato di Serie C è alle porte. Alla prima giornata fissata per il 26-27 agosto manca davvero pochissimo e Sportube, an Eleven Sports Company, ha ufficializzato l’offerta per la stagione 2017/18. Per il quarto anno consecutivo, infatti, tutte le partite del Campionato di Serie C saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale della Lega Pro all’indirizzo www.sportube.tv/live. Un’offerta unica in Italia che prevede la produzione e la trasmissione di oltre 1000 match in HD tra regular season, play off, play out, Coppa Italia e Supercoppa.

Il campionato tornerà a chiamarsi Serie C ma Sportube ha scelto la linea della continuità. Confermati i pacchetti della passata stagione. Anche per questo campionato sono tre le opzioni possibili per vivere in esclusiva le emozioni del campionato più grande d’Italia: “Casa & Trasferta”, “Trasferta” e “Singola partita” a un prezzo in promo fino al 30 settembre.

– Casa & Trasferta: 29.90 € per vedere tutte le partite di regular season di una singola squadra.

– Trasferta: 19.90 € per vedere tutte le partite esterne di regular season di una singola squadra.

– Singola partita: 2.90 € per vedere una partita tra quelle in calendario.

E’ possibile acquistare il pacchetto desiderato già da ora alla pagina www.sportube.tv/acquista