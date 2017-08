Serie C, tutti gli orari di inizio della stagione 2017/18

CAMPIONATO SERIE C 2017 – 201 8 PROGRAMMA GARE PER GIRONE

GIRONE “A”

Domenica orario d’inizio 1 6 .30 e 20 .30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017 .

Domenica orario d’inizio 14 .30 e 18 .30 nei mesi di Dicembre 201 7 /Gennaio /Febbraio 201 8 .

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 201 8 .

GIRONE “B”

Domenica ora rio d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 201 7

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 201 7 /Gennaio /Febbraio 201 8 .

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 201 8 .

GIRONE “C”

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 201 7 .

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 201 7 /Gennaio /Febbraio 201 8 .

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

Si precisa che per le prime tre giornate non viene utilizzata la fascia oraria delle ore 14.30. Le gare p otranno essere soggette a variazione (anticipo/posticipo) in relazione ad esigenze televisive.