Universiadi: 7 giocatori azzurri provengono da club di Lega Pro (e uno dal Pisa)

Meno di 48 ore all’esordio azzurro alle Universiadi 2017 a Taipei. A due anni di distanza dalla medaglia d’oro in Corea del Sud, la Nazionale Universitaria italiana scende in campo contro gli Stati Uniti. Il match è in programma il 18 agosto ore 13,30 italiane (le 19,30 locali).

Il gruppo guidato dal tecnico Alessandro Musicco, lunedì 21 sfiderà la Russia (ore 19.30 locali, le 13.30 italiane) e mercoledì 23 agosto, nell’ultima gara del girone, se la vedrà contro il Brasile (ore 16 locali, le 10 italiane). Le prime due classificate dei quattro gironi ottengono il pass per i quarti di finale, mentre le restanti 8 compagini disputeranno le finali dal 9° al 16° posto.

Ben sette giocatori del team azzurro provengono da club di Lega Pro: Simone Perico (Giana Erminio), Alessandro De Leidi (Racing Fondi), Vittorio Favo (Alma Juventus Fano), Stefano Pellini (Cuneo), Tommaso Maestrelli, Riccardo Chiarello (Giana Erminio) e Loris Zonta (Pisa).

FOTO D’ARCHIVIO