Rappresentativa Under 17 Lega Pro in campo da domani. Amichevole con la Fiorentina Allievi mercoledì

Rappresentativa Under 17 di Lega Pro di nuovo in campo. Sarà impegnata, infatti, con un raduno da domani a mercoledì 11 ottobre al Centro Tecnico di Coverciano, dove a chiusura della due-giorni di lavoro, gli azzurri del tecnico Arrigoni disputano l’amichevole con l’ A.C. Fiorentina Allievi Under 17 (ore 15 di mercoledì 11 ottobre).

Sotto i convocati dallo staff tecnico delle Rappresentative (dal Team Manager):

PORTIERI

TONONI SIMONE – 27/03/2002 – SÜDTIROL

ARRIGHI GIOVANNI – 12/03/2001 – FERALPISALO’

TURATI STEFANO – 05/09/2001 – RENATE

DIFENSORI

MACCABRUNI MARCO – 10/03/2001 – CARRARESE

NARDINI NICCOLÒ – 06/08/2001 – PORDENONE

PETRI CRISTIANO – 08/05/2001 – LIVORNO

PALMIERO GIUSEPPE – 27/08/2001 – MODENA

MASSACCESI MATTEO – 10/08/2001 – VITERBESE CASTRENSE

MIELE ALESSANDRO – 19/01/2001 – BISCEGLIE

BARBERO EMANUELE – 03/05/2002 – CUNEO

GUALTIERI PIETRO – 02/04/2002 – CATANZARO

CARBONE VINCENZO – 04/02/2002 – FERALPISALO’

ACAMPORA EMANUELE – 18/01/2001 – PADOVA

CENTROCAMPISTI

CARRESE FRANCESCO – 19/08/2001 – PIACENZA

CASATI NICCOLÒ – 26/03/2001 – PRATO

FIBIANO MICHAEL – 11/05/2001 – JUVE STABIA

PALMIERI LORENZO – 02/04/2001 MODENA

MASSARO FRANCESCO – 26/08/2001 – JUVE STABIA

PEDRAZZI ELIA – 02/06/2001 – CARRARESE

ATTACCANTI

SUEVA GIANLUIGI – 01/01/2001 – COSENZA

ZANON SIMONE – 30/08/2001 – SÜDTIROL

MANCA NICOLÒ – 01/10/2001 – RACING CLUB FONDI

CASSANO CHRISTIAN – 07/01/2002 – REGGIANA