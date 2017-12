Nota Lega Pro sul derby Pisa-Livorno

La Lega Pro ha come indirizzo quello di svolgere le partite con il numero massimo consentito di tifosi e sta seguendo la stessa linea di condotta anche per il derby toscano, Pisa-Livorno, in programma domenica 26 novembre 2017.

La Lega Pro ha chiesto che questo criterio venisse rispettato anche per la suddetta partita.

Gli organi competenti confermano che la licenza di agibilità rilasciata dal Comune di Pisa per la stagione 2017-2018 limita la capienza del settore ospiti e della curva riservata ai tifosi del Pisa per problematiche di natura strutturale.