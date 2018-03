“I Semi dell’Etica” in Lega Pro: al via il progetto educativo finalizzato a smuovere le coscienze nei confronti della corretta convivenza e a sensibilizzare la cultura etica a partire proprio dalla scuole e dallo sport.

È la prima avventura per la Lega Pro e i suoi club, che con entusiasmo hanno scelto di aderire alla già consolidata iniziativa promossa da ACSI e MECS e giunta alla III edizione.

In quest’ottica di collaborazione 11 società calcistiche della terza serie ‘adottano’ altrettanti Istituti scolastici secondari di II grado nelle rispettive città, accompagnandoli lungo un percorso ‘etico’ che li porterà fino alla conclusione dell’EtiCampionato 2017/18, prevista nella splendida cornice del CPO “Giulio Onesti” in Roma , i giorni 19 e 20 Maggio 2018. Sarà un percorso fatto di quiz e test in aula, dove gli studenti si avvicineranno alle regole tecniche e di comportamento del gioco del calcio dentro e fuori dal campo, che poi metteranno in pratica in un torneo di calcio a cinque.

“Rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, lealtà, amicizia e tolleranza sono le basi su cui poggia lo sport e anche quelle in cui la Lega Pro crede da sempre – afferma Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro – Per questo siamo orgogliosi di poter portare avanti e promuovere sul territorio, grazie ai nostri club, un progetto dove il calcio è strumento educativo e le attività sportive, promosse in sinergia con le scuole, diventano il mezzo vincente per parlare di Etica come principio morale per una crescita sociale. Con ACSI e MECS condividiamo l’idea di puntare sui giovani attraverso lo sport per far crescere dei cittadini etici domani”.

Queste le considerazioni del Presidente ACSI, Antonino Viti, riportate in una lettera d’augurio indirizzata a tutti i partecipanti al progetto de “I Semi dell’Etica”: “L’obiettivo che ci poniamo, assieme a Lega Pro e MECS, è quello di fornire alle generazioni future le basi per una riflessione “etica” attraverso l’esperienza dello sport, di cui l’ACSI è uno dei maggiori sostenitori da sempre. Attraverso le esperienze e le testimonianze sportive, l’attività fisica deve essere considerata uno stile di vita in cui ritrovare valori come correttezza e civiltà. Questi sono i cardini etici su cui poggia il progetto e ci tengo che passi questo messaggio nelle coscienze dei più giovani perché solo in questo modo è possibile davvero recepire l’importanza del sacrificio e dell’allenamento quotidiano, oltre che il rispetto delle regole e del fair play”.

Queste le società di Lega Pro coinvolte: Bassano Virtus 55 S.T., Calcio Catania, Cosenza Calcio, Feralpisalò, U.S. Lecce, A.S. Livorno Calcio 1915, Piacenza Calcio 1919, A.C. Pisa 1909, Pordenone Calcio, Urbs Reggina 1914, Trapani Calcio.

Gli Istituti che hanno già intrapreso il cammino ‘etico’ sono: IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania, I.T.I. “Antonio Monaco” di Cosenza, Liceo Classico “F. Capece” di Maglie (LE), Istituto “Ferraris – Da Empoli” di Reggio Calabria.