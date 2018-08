Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni estere fino alle ore 20 di venerdì 31 agosto.

Fonte: Figc.it