MARTEDI’ 4 SETTEMBRE PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-19

Martedi’ 4 settembre si terrà la Presentazione Ufficiale della Stagione Sportiva 2018/2019.

Oltre al clou della serata che sarà dedicato naturalmente alla Prima Squadra, sarà coinvolto tutto il Settore Giovanile.

Non mancheranno sorprese e stand gastronomici.

La festa (perchè vorremmo sia proprio considerata come tale) si terrà allo Stadio “C. Speroni” a partire dalle 19.30.

Sui nostri canali social, stiamo creando un countdown svelando giorno per giorno un’informazione in più per aver il maggior numero di tifosi.

Fonte: Aurora Pro Patria 1919