A FERMO PRESENTAZIONE START UP PROGETTO LEGA PRO: PASSAPORTO ELETTRONICO SANITARIO CALCIATORI

La presentazione del progetto relativo al ”Passaporto Elettronico Sanitario dei calciatori”, che si terrà giovedì 13 settembre 2018 alle 15,30, presso la sala Rollina del Teatro dell’Aquila di Fermo, in Via Giuseppe Mazzini, 8 illustra l’avvio della fase di start up, che tra gli obiettivi, ha quello della prevenzione delle malattie cardiache gravi dei calciatori.

Il passaporto sanitario elettronico del calciatore professionistico (PSEC) interessa la raccolta online ed in formato digitale dei dati e delle informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e della salute dell’atleta professionista.

Interverranno Mauro Grimaldi, Vice Presidente Lega Pro, Claudio Gabellini, Presidente Alma Juventus Fano e consigliere del Direttivo di Lega Pro, e Umberto Simoni, Presidente Fermana.