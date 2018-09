CARRARA: DISPONIBILI CINQUE PULLMAN PER LA SFIDA CONTRO LA JUVENTUS U23

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ed il Comune di Carrara comunicano congiuntamente che, per ovviare al disagio relativo alla variazione del campo dovuta all’inagibilità dello stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, anche considerata la ristrettezza del tempo a disposizione per organizzare il relativo spostamento dei supporters, saranno messi a disposizione, gratuitamente, per la gara Carrarese vs Juventus Under 23 del 24/09/2018 5 pullman per gli stessi sostenitori azzurri con particolare riserva a tutti coloro i quali avrebbero oggettive difficoltà a raggiungere autonomamente Pontedera.

Le disponibilità dei pullman saranno distribuite in base ai diversi gruppi organizzati di Curva, Gradinata e agli abbonati in genere.

Nei prossimi giorni saranno resi noti, più dettagliatamente, gli aspetti logistici e tempistici circa la partenza alla volta di Pontedera.

Fonte: Carrarese Calcio 1908