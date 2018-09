RIPARTE L’ATTIVITÀ DELLE UNDER 15 E UNDER 17 DI LEGA PRO

Firenze, 25 settembre 2018– Riparte domani 26 settembre, l’attività delle Rappresentative Under 15 e Under 17 di Lega Pro, guidate da Daniele Arrigoni.

Il prossimo appuntamento vede i giocatori impegnati in una due-giorni al Centro Tecnico di Coverciano a Firenze.

La Rappresentativa Under 17 scende in campo domani 26 settembre mentre gli azzurrini Under 15, il 27 settembre.

Sarà un primo stage itinerante. Il prossimo impegno per gli azzurrini si terrà a Roma nel mese di ottobre.

Sotto l’elenco dei calciatori:

RAPPRESENTATIVA LEGA PRO UNDER 17

PORTIERI

ESPOSITO MATTEO – 06/08/2002 – JUVE STABIA

SALVATORI GIOVANNI – 18/09/2002 – RAVENNA

TONETTI PIETRO – 25/02/2003 – CARRARESE

DIFENSORI

GIORGINI ANDREA – 22/04/2002 – ALMA JUVENTUS FANO

SANNIPOLI FRANCESCO – 07/10/2002 – GUBBIO

LIBERATI TOMMASO – 15/08/2002 – PISA

DIOUANE YASSINE – 13/07/2003 – FERMANA

ROMITI MARCO – 23/11/2003 – LUCCHESE

MUSEO GIORGIO – 30/04/2002 – IMOLESE

CESPRINI MARTINO – 20/12/2002 – RAVENNA

CAMPIONINI LEONARDO – 18/10/2002 – PISTOIESE

PENSOROSI GABRIELE – 26/02/2002 – ALMA JUVENTUS FANO

GUELFI NICOLA – 19/03/2003 – CARRARESE

PAGLIAI GABRIELE – 15/01/2002 – PONTEDERA

RUGGERI GIACOMO – 28/05/2002 – VIS PESARO

STELLACCI ANTONIO PIO – 01/10/2002 – RAVENNA

FABBRI FRANCESCO – 14/06/2002 – VIS PESARO

CENTROCAMPISTI

GAIA GIANFILIPPO – 04/03/2002 – GUBBIO

GARGINI GIORGIO – 14/02/2002 – PISA

PRUNETTI FRANCESCO – 13/07/2002 – PONTEDERA

MARINI JACOPO – 04/05/2003 – FERMANA

MARRA NICOLAS – 20/09/2002 – RAVENNA

CALDARI SIMONE – 25/05/2002 – RIMINI

VERDI SAMUELE – 10/04/2002 – PISTOIESE

PIERPAOLI GIACOMO – 26/04/2002 – VIS PESARO

FILIPPUCCI TOMMASO – 09/05/2002 – VIS PESARO

BURZI FRANCESCO – 26/11/2002 – IMOLESE

ATTACCANTI

PETRICCIOLI DAVIDE – 26/03/2002 – CARRARESE

SONA MATTIA – 30/10/2002 – IMOLESE

MONTESI THOMAS – 14/08/2002 – ALMA JUVENTUS FANO

LORENZONI RAUL – 11/01/2002 – LUCCHESE

FAGNI LORENZO – 22/03/2002 – PISA

PECCI ALESSANDRO – 19/03/2002 – RIMINI

CENTONZE MATTIA – 25/07/2002 – CARRARESE

ORTU ALESSIO – 09/02/2003 – PONTEDERA

RAPPRESENTATIVA LEGA PRO UNDER 15

PORTIERI

MARCHELLI FEDERICO – 25/02/2004 – ALESSANDRIA

D’ANIELLO ANDREA – 08/05/2003 – TERAMO

FILIPPONI FRANCESCO – 10/01/2004 – RAVENNA

DIFENSORI

ZAGHINI ALESSANDRO – 25/06/2004 – RIMINI

NUTI MATTEO – 21/10/2003 – LUCCHESE

VEZZOSI ANDREA – 23/02/2004 – PISTOIESE

INNOCENTI MATTEO – 14/07/2004 – PONTEDERA

NOBILE CARLO – 01/01/2004 – ALESSANDRIA

MARCACCIO KEVIN – 26/01/2004 – FERMANA

SANTINI EUGENIO – 21/03/2004 – VIS PESARO

SCARPONI GIANMARCO – 22/01/2004 – SAMBENEDETTESE

BEZZI GIOVANNI – 27/05/2004 – RAVENNA

VIRELLI LUCA – 26/04/2004 – ALESSANDRIA

NARDI JACOPO – 09/08/2003 – PISTOIESE

TARULLI ALESSANDRO – 18/01/2003 – FERMANA

CENTROCAMPISTI

MAGOZZI DAVID – 14/02/2004 – PONTEDERA

DEL MONACO MATTIA – 01/01/2004 – RIMINI

BAIONI TOMMASO – 29/02/2004 – VIS PESARO

MANGHERINI RICCARDO – 14/03/2004 – IMOLESE

PROVINZANO STEFANO – 19/06/2004 – PISA

MALSHI DEDJON – 28/03/2004 – ALMA JUVENTUS FANO

PERAZZONE ANDREA – 28/05/2004 – ALESSANDRIA

ROMANDINI FRANCESCO – 27/03/2004 – TERAMO

ORIGGI ELSHADAY – 21/01/2004 – ALBINOLEFFE

ATTACCANTI

SCALETTI RICCARDO – 04/02/2004 – CARRARESE

MONTESI FRANCESCO – 09/06/2004 – VIS PESARO

ANDREANI MATTEO – 11/06/2004 – RAVENNA

PILOTTA FILIPPO – 07/01/2003 – PONTEDERA

CARGINI FRANCESCO – 19/05/2004 – TERAMO

DI BATTISTA SAMUELE – 24/01/2004 – TERAMO

MATTEOLI ALESSANDRO – 24/03/2004 – PISA

PISTARELLI NICOLA – 29/08/2004 – VIS PESARO

SABBADINI CRISTIAN – 19/01/2004 – RAVENNA

TONELLI NICCOLÒ – 17/01/2003 – CARRARESE

DELLE DONNE MATTEO – 07/05/2004 – ALBINOLEFFE

ATINARI MATTEO – 11/04/2003 – SAMBENEDETTESE