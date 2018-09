LEGA PRO E SIXTUS ITALIA SIGLANO UN NUOVO ACCORDO DI PARTNERSHIP

Lega Pro e Sixtus Italia hanno siglato un nuovo accordo di partnership per la stagione agonistica 2018/2019.

Sixtus Italia, per la stagione sportiva attuale, sarà partner tecnico delle Rappresentative di Lega Pro per le aree sportiva e fisioterapica. La sinergia si sviluppa in particolare sui temi della prevenzione e del recupero accelerato dagli infortuni.

L’accordo con Sixtus Italia prevede, inoltre, un focus sulla formazione con corsi dedicati al personale medico e ai fisioterapisti delle società di Lega Pro.