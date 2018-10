ASSEMBLEA LEGA PRO: APPROVATO IL BILANCIO

Si è tenuta l’Assemblea dei club di Lega Pro, nel corso della quale, è stato presentato il bilancio chiuso al 30 giugno 2018.

Il bilancio, che segna un avanzo di gestione di 1.726.134 euro al netto delle imposte, è stato approvato all’unanimità dai club.

Al termine dell’Assemblea, si è tenuto il Direttivo di Lega Pro, nel quale il Presidente Gabriele Gravina, candidato alla presidenza federale, ha rassegnato le dimissioni.

“E’ un atto di correttezza e si garantisce il percorso di continuità al lavoro della Lega Pro- ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro.

La gestione ordinaria sarà tenuta da Mauro Grimaldi, Vicepresidente vicario, in attesa dell’Assemblea elettiva della Lega Pro.

Il Presidente Gravina ha ringraziato il suo team e i Presidenti dei club di Lega Pro: “ Ringrazio la Lega Pro, il mio team e voi Presidenti per un percorso di crescita compiuto assieme e che mi ha permesso, anche con l’esperienza pregressa, di conoscere i punti di forza e le criticità del nostro calcio e in modo trasversale. Il calcio deve ripartire da una base: o cresce in sostenibilità o non cresce e per farlo tornare ad essere competitivo è necessario un lavoro di squadra”.