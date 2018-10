CISTERNA – SERVIZI SOCIALI E LEGA PRO CALCIO INSIEME PER SPORT E SOLIDARIETÀ

Una giornata speciale quella appena trascorsa nei centri socio-sanitari di Cisterna.

Infatti hanno ricevuto la visita del vice Presidente della Lega Pro Mauro Grimaldi e dell’Assessore ai Servizi Sociali Federica Felicetti e del presidente della Commissione Assistenza e Servizi Sociali Fabiola Ferraiuolo del Comune di Cisterna.

Grazie ad un accordo tra i due enti, è stato possibile fare dono di attrezzature e gadget sportivi ai centri dell’associazione ONMIC, della casa famiglia Casa Gioia, del centro La Pergola, del centro diurno per disabili L’Agorà, del centro minori La Tartaruga e prossimamente l’Anffas.

Si tratta di pettorine colorate utilizzate per la preparazione atletica di squadre professionistiche, di palloni da calcio, di vari gadget che sono stati festosamente accolti dagli utenti dei vari centri.

“Sono stati momenti emozionanti per tutti – hanno detto l’assessore Felicetti e il consigliere Ferraiuolo -. Donare è sempre un gesto molto gratificante e in questo caso lo è stato ancora di più perché incentiva l’uso dello sport come elemento di integrazione e socialità. Per questo ringrazio il vice presidente della Lega Pro Grimaldi per essersi reso disponibile e ci auguriamo che iniziative simili possano presto ripetersi”.

“Ho sempre inteso lo sport con strumento per veicolare valori e solidarietà – ha commentato Mauro Grimaldi al termine della giornata -. Il calcio e lo sport in generale devono avere una funzione sociale, proprio come quella che ha avuto oggi”.