LEGA PRO: I CONVOCATI DELLE RAPPRESENTATIVE UNDER 15 ED UNDER 17

Proseguono gli stage itineranti delle Rappresentative di Lega Pro.
Il prossimo impegno è a Roma presso il Vigor Sporting Center in via Grotta di Gregna, 100.
Si riunirà domani, 3 ottobre, la Rappresentativa Under 17 mentre il giorno dopo, il 4 ottobre sarà la volta della Rappresentativa Under 15.
Sotto i convocati dal Selezionatore Daniele Arrigoni.
UNDER 15
PORTIERI
CALVOSA CARLO – 05/05/2004 – RENDE
SOMMA ANIELLO – 29/08/2004 – CAVESE
PINESTRO MARIO – 20/01/2004 – PAGANESE
DIFENSORI
CAPITANO PAOLO – 14/02/2004 – TRAPANI
RIZZO ETTORE CHRISTIANO – 29/03/2004 – VIRTUS FRANCAVILLA
LANZOLLA FRANCESCO – 11/01/2004 – MONOPOLI
DI BENEDETTO VITO – 03/07/2004 – MONOPOLI
NOVIELLO GENNARO – 02/07/2004 – JUVE STABIA
AMATO VITO GABRIELE – 14/09/2004 – TRAPANI
CARASI MATTEO – 04/01/2004 – SICULA LEONZIO
CRESCENZO ALFONSO – 07/05/2004 – CAVESE
IANNUALE DOMENICO – 06/07/2004 – PAGANESE
PICARDI MICHELE – 11/02/2004 – CASERTANA
MAZZARA GIROLAMO – 06/01/2004 – TRAPANI
CENTROCAMPISTI
LEONE RAFFAELE – 20/05/2004 – JUVE STABIA
CAPO ANTONIO – 23/01/2004 – JUVE STABIA
ANNELLA SIMONE – 15/04/2004 – CASERTANA
D’AMICO IVAN – 16/03/2004 – TRAPANI
DI FRANCO GIUSEPPE – 18/04/2004 – MONOPOLI
PERRELLI FRANCESCO – 14/08/2004 – RENDE
SCALETTA GABRIELE – 09/01/2004 – SICULA LEONZIO
ESPOSITO MATTIA – 22/06/2004 – CASERTANA
SAPORITO MATTIA – 09/01/2004 – OLBIA
MILAZZO GIUSEPPE – 07/04/2004 – TRAPANI
CIARDULLO FRANCESCO – 22/05/2004 – RENDE
ATTACCANTI
FUCILE IVAN – 18/04/2004 – TRAPANI
TANCREDI MATTIA – 15/04/2004 – RENDE
DE SALVO TOBIAS – 30/07/2004 – VIBONESE
GALEONE MICHELE – 28/01/2004 – VIRTUS FRANCAVILLA
BELLIA SAMUELE – 18/07/2004 – TRAPANI
DELLA ROCCA ANDREA – 18/07/2004 – RENDE
ZUCCO EMANUELE – 10/01/2004 – REGGINA
OSSO RICCARDO – 14/07/2004 – RENDE
FUSCO DANIEL – 09/03/2004 – JUVE STABIA
SCUTERI CARMINE – 09/04/2004 – CASERTANA
UNDER 17
PORTIERI
BUZZO GIUSEPPE – 05/02/2002 – CASERTANA
BOVENZI NICOLA – 18/03/2002 – PAGANESE
ESPOSITO MATTEO – 06/08/2002 – JUVE STABIA
CASILLO CLAUDIO – 03/08/2002 – CAVESE
DIFENSORI
NALLO NICOLAS – 21/03/2002 – RIETI
CIRIELLO VINCENZO – 16/08/2002 – CASERTANA
DE BLASIO DOMENICO – 27/09/2002 – JUVE STABIA
MERLI MATTIA – 19/09/2003 – RENDE
STRANIERI MASSIMO – 07/03/2002 – MONOPOLI
CULCASI SIMONE – 21/06/2002 – TRAPANI
BATTIMELLI GERVASIO – 03/03/2002 – CAVESE
DADDABBO GIOVANNI – 27/10/2002 – MONOPOLI
DE VIVO DAVIDE – 06/03/2003 – CASERTANA
PIPICELLA ALESSIO – 16/01/2003 – CATANZARO
CARDINALE GIORGIO – 09/06/2002 – PAGANESE
NEMIA DOMENICO – 05/04/2002 – REGGINA
VERTERAMO GABRIELE – 04/02/2002 – REGGINA
FAVASULI PIETRO – 29/01/2002 – VIBONESE
CENTROCAMPISTI
SEPE ALFONSO – 11/07/2002 – PAGANESE
CIRONE LUIGI – 21/10/2002 – POTENZA
SARCINELLA ANDREA – 28/06/2002 – MATERA
TOLOMELLO FILIPPO – 30/05/2002 – TRAPANI
FELTRE LUIGI – 21/06/2002 – CAVESE
DEMURTAS SAMUELE – 23/06/2002 – OLBIA
BURGO PASQUALE – 22/08/2002 – RENDE
AZARA NICOLA – 04/04/2003 – ARZACHENA
ESPOSITO CRISTIAN – 15/07/2002 – RIETI
CHIAPPETTA ALESSANDRO PIO – 09/03/2002 – RENDE
ATTACCANTI
PITTURRU LEONARDO F. – 01/10/2002 – ARZACHENA
GAUDINO GIOVANNI – 29/04/2002 – JUVE STABIA
RALLO PIERGIORGIO – 18/01/2002 – TRAPANI
IANNIBELLI MATTEO – 14/01/2003 – RENDE
SANTANIELLO FRANCESCO – 08/08/2003 – CAVESE
SPANO ANTONIO – 03/09/2003 – OLBIA CALCIO
COLANTUONO DOMENICO – 01/03/2002 – CAVESE
MISITI ANTONINO – 20/04/2002 – REGGINA