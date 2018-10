LEGA PRO PER IL SOCIALE: IL PROGETTO POWERCHAIR

La Lega Pro sostiene un progetto di calcio per ragazzi disabili in carrozzina con l’ A.S.D. “Oltre Sport”. Ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare attraverso esempi di vita di persone con disabilità.

Il 27 settembre scorso è stato sottoscritto dalla Lega Pro col vicepresidente Mauro Grimaldi, un protocollo di intesa per iniziative che vendono protagonista il calcio in carrozzina elettrica (powerchair football) con atleti speciali.

Il progetto vede anche il coinvolgimento dei club di Lega Pro.

La prossima tappa sarà l’amichevole Basilicata-Puglia in programma sabato 6 ottobre ore 17 presso il Palazzetto dello Sport a Marconia (Mt).