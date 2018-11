FRANCESCO GHIRELLI , PRESIDENTE LEGA PRO, HA RINGRAZIATO DANIELA STRADIOTTO, PRESIDENTE OSSERVATORIO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, dopo la gara Cavese-Juve Stabia, ha scritto a Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio per le Manifestazioni sportive.

” Cara dott.ssa Stradiotto,

sono a ringraziarla per la estrema sensibilità con cui Lei, il Questore Maurizio Ficarra, SE Prefetto Francesco Russo, gli uomini e le donne impegnati/e nel servizio (spero di non aver dimenticato nessuno) avete governato la sicurezza nella partita di ieri sera Cavese-Juve Stabia.

È stata una festa dello sport e della magia del calcio. Si è potuto ottenere ciò anche perché i presidenti dei due club sono scesi in campo assumendosi primaria responsabilità e hanno intessuto, attraverso lo SLO, una proficua interlocuzione con le rispettive tifoserie.

Il mio compito è provare a contribuire per riconquistare credibilità al calcio, rimettere la palla al centro del campo, riaccendere la magia del pallone. Ieri sera per merito vostro una luce nel tunnel si è accesa: GRAZIE!

Un caro saluto Francesco Ghirelli“.