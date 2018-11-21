Posted on by

LA LEGA DEI COMUNI

SICILIA
CATANIA
SICULA LEONZIO
SIRACUSA
TRAPANI

CALABRIA
CATANZARO
RENDE
URBS REGGINA
VIBONESE

BASILICATA
MATERA
POTENZA

PUGLIA
BISCEGLIE
MONOPOLI
VIRTUS FRANCAVILLA

CAMPANIA
CASERTANA
CAVESE
JUVE STABIA
PAGANESE

LAZIO
RIETI
VITERBESE CASTRENSE

ABRUZZO
TERAMO

MARCHE
A.J. FANO
FERMANA
SAMBENEDETTESE
VIS PESARO

UMBRIA
GUBBIO
TERNANA

TOSCANA
AREZZO
CARRARESE
LUCCHESE
PISA
PISTOIESE
PONTEDERA
ROBUR SIENA

SARDEGNA
ARZACHENA
OLBIA

LIGURIA
ALBISSOLA
VIRTUS ENTELLA

EMILIA ROMAGNA
IMOLESE
PIACENZA
PRO PIACENZA
RAVENNA
RIMINI

VENETO
L.R. VICENZA
VITUSVECOMP VERONA

FRIULI VENEZIA GIULIA
PORDENONE
TRIESTINA

TRENTINO ALTO ADIGE
SUDTIROL

LOMBARDIA
ALBINOLEFFE
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
MONZA
PRO PATRIA
RENATE

PIEMONTE
ALESSANDRIA
CUNEO
GOZZANO
JUVENTUS U23
NOVARA
PRO VERCELLI

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com