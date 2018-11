LA SAMB NELLE SCUOLE E LA SAMB DICE NO A OGNI FORMA DI VIOLENZA

Continuano le iniziative della Samb rivolte al mondo della scuola. Nella giornata odierna, su iniziativa dell’ufficio marketing e comunicazione, si è svolto un incontro all’interno dell’aula magna della scuola primaria del plesso Moretti di San Benedetto del Tronto al quale hanno partecipato con grande interesse le classi quarte dell’istituto. A prendere la parola è stata la psicologa dello sport, dottoressa Alessandra Mosca, che ha illustrato ai ragazzi entusiasti il progetto “Il calcio nelle ore di lezione”. Presente anche l’attaccante rossoblu, Andrea Russotto, che è stato poi letteralmente sommerso dalle tantissime domande dei ragazzi, desiderosi di conoscere più da vicino la vita di un calciatore professionistico. Dopo gli autografi di rito, i rappresentanti della Samb hanno consegnato ai dirigenti scolastici circa 500 tagliandi omaggio per permettere ai piccoli studenti e tifosi rossoblu di assistere domenica prossima alla gara Samb-Triestina.

La Sambenedettese calcio aderirà domenica 25 novembre all’iniziativa voluta dalla Lega Pro nella giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Prima del fischio di inizio del match casalingo di domenica, quando al Riviera arriverà la Triestina, sfileranno le ragazze della squadra femminile per dire no a tutte le forme di violenza. I calciatori delle due squadre, inoltre, entreranno in campo indossando un nastro bianco, simbolo dell’adesione della giornata che riguarderà tutte le gare in programma dal 24 al 26 novembre, e saranno accompagnati dalle bimbe della nostra scuola calcio.

In un cammino articolato in diverse tappe, il calcio, nel campionato Serie C, viene declinato al sociale come ambasciatore di messaggi e valori. La scorsa stagione negli stadi sono state realizzate oltre 200 iniziative a carattere sociale.

Il Vice Presidente Cristiana Capotondi indosserà come il Presidente Francesco Ghirelli un fiocco bianco e sarà sugli spalti, il 25 novembre prossimo, per la gara Monza-Imolese; mentre Chiara Faggi, Vice Segretario Lega Pro, sarà allo stadio per il derby toscano, Carrarese-Pisa.

Un fiocco bianco, invece, sarà appeso alla porta di ingresso della sede della Lega Pro a Firenze. E’ il messaggio che lanciano vertici e dipendenti della Serie C contro la violenza.